Karşıyaka'da Ferdi krizini Başkan Ergüllü çözdü

TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'tan 2'nci Lig hedefine ulaşamayan Karşıyaka'da, takımın altyapı patentli yıldızı Ferdi Burgaz'ın serbest kalmasını Başkan İlker Ergüllü önledi. Toplam 15 futbolcunun sözleşmesinin bittiği Kaf-Kaf'ta, kontratı süren 3 as oyuncudan biri olan altyapı patentli Ferdi'nin alacağı son gün ödendi.





Peşinat ve hakediş alacağı için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Ferdi'ye, 1 milyon 255 bin TL'lik alacağını yatıran Başkan İlker Ergüllü, genç futbolcunun kadroda kalmasını sağladı. Karşıyaka kadrosunda geçen sezon 25, bu sezon 30 maçta banko görev yapan 22 yaşındaki sol bek, daha önce birçok kulübün transfer listesine girmişti.





Karşıyaka'da 29 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesi başkanlığa tekrar aday olmayan İlker Ergüllü'nün, çevresine "kulüp için son fedakarlığı yaptım" dediği öğrenildi. Sezon bitiminde belirsizliğin hâkim olduğu yeşil-kırmızılılarda, kongre öncesi henüz aday çıkmadı.



