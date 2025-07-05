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Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan mesaj var

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, Kuva-yi Milliye ruhuyla kurulan bu kulübün tekrardan eski günlerine ve ruhuna bürünmesi için birlik çağrısı yaptı.

calendar 05 Temmuz 2025 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan mesaj var
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün 26 Haziran'daki genel kurulunda kulüp yönetiminin kayyuma kalmaması için son gün hazırladığı listeyle arkadaşlarıyla birlikte ateşten gömleği giyen Başkan Aygün Cicibaş, Kuva-yi Milliye ruhuyla kurulan kulüplerinin tekrar eski günlerine ve ruhuna bürünmesi için birlik çağrısı yaptı.

Camia büyüklerinden yaptığı görüşmeler sonucunda destek sözü olan Aygün Cicibaş, yaşanan gelişmelerin gelecek için umut verdiğini belirtti. Başkan Cicibaş'ın yaptığı temaslar sonrası ilk somut destek eski başkanlardan Azat Yeşil'den geldi. Azat Yeşil, serbest kalma tehlikesi olan Kadir Bakırtaş için gerekli ödemeyi yaptı ve futbolcunun takımda kalması sağlandı. Karşıyaka'da hafta başında ise ilk etapta destek bulunamadığı için kamu borcu yapılandırması bozulmuştu.

AZAT YEŞİL İLK KIVILCIMI YAKTI

Aygün Cicibaş, camia içinden yaptıkları görüşmelerde destek sözü aldıklarını ve ilk hamleyi Azat Yeşil'in yaptığını belirterek, "Eski başkanlarımızdan Azat Yeşil somut olarak ilk desteği veren isim oldu. Birlikteliğin ilk adımı atıldı. Hasan Denizkurdu, Seyhan Evlioğlu, Kerem Ali Sürekli, Mesut Sancak, Metin Sancak. Volkan Sintaş, Fatih Diniz, Tevfik Çelti, Cihan Büyükoral, Mutlu Altuğ, İlker Ergüllü, Cenk Karace, Yelkenbiçer Ailesi, Sakıpağa Ailesi, Küçükavcı Ailesi, Temizocak Ailesi, Kerem Copcu, Cem Karas, Adem Paşalı, İlter Köseoğlu, Turgay Büyükkarcı, Hakan Çeliker, Caner Tan, Veysi Kubba, Hasan Yıldırım, Rıdvan Gürgönül, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Mehmet Karal, Nazım Torbaoglu, Atakan Karakaplan, İbrahim Koç, Sadettin İşçimenler, Ender Yorgancılar, Karşıyaka Taraftarlar Derneği, 1912 Karşıyaka Derneği, Curva Derneği ve büyük taraftarımız desteğiyle daha güçlü bir Karşıyaka için sağlıklı adımlar atılacak" diye konuştu.


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