Karşıyaka'da Basatemür görevde

ABDÜLKADİR VEDA ETTİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının startını veren Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ü getirdi. Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki kongrede son gün Aygün Cicibaş başkanlığında göreve gelen yönetime futbol şubesi için destek olan eski başkanlardan Azat Yeşil'in geçen hafta prensipte anlaştığı Basatemür, takımın yeni teknik patronu oldu. İzmir'in 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Menemen FK'dan ayrılacak tecrübeli teknik adam Kaf-Kaf'a imza atacak.Yeni sezonda ligdeki yeni statüyle transferde gençlere yönelecek Karşıyaka, transfere de Burhanettin Basatemür'ün listesiyle başlayacak. UEFA A Lisansı bulunan 51 yaşındaki Burhanettin Basatemür, kariyerinde daha önce Somaspor, Alaşehir Belediyespor, Urganlıspor, Kasabaspor, Turgutluspor, Altınordu'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Somaspor'u 5 yıl aralıksız çalıştırıp 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Menemen FK'ya 2'nci Lig'de Play-Off oynattı. Basatemür, altyapılardan ve amatörden keşfettiği birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırarak Somaspor'dan üst liglere yolladı.Karşıyaka'nın iç transferde masaya oturduğu Abdülkadir Öksüz, sözleşme şartlarında anlaşılamayınca Sebat Gençlikspor'un yolunu tuttu. Cuma günü ilk etapta prensipte el sıkışılan 25 yaşındaki stoperle ardından pürüz çıktı. Sosyal medya hesabından kulübe ve taraftarlara duygusal bir veda paylaşımı yapan Abdülkadir yuvadan resmen uçtu. Daha önce Sefa'nın da Sebat Gençlikspor'a, Enes ve İsmail'in 52 Orduspor FK'ya, Hakan Canbazoğlu'nun Fethiyespor'a gittiği yeşil-kırmızılılarda Abdülkadir'in yanı sıra sözleşmesi biten Bedirhan da Isparta 32 Spor FK ile anlaştı.