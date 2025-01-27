Karşıyaka'da Ali Sinan formaya göz kırptı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla, son 2 karşılaşmada sergilediği performansla ilk 11'e göz kırptı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın 2'nci devrenin ilk 2 haftasında yedek soyundurduğu tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist ve 1 gollük performansıyla alkış toplayıp takımının kazandığı 6 puanda önemli rol oynadı.



Önceki hafta Karşıyaka'nın deplasmanda 4-0 kazandığı Kırşehir FSK maçında 25'inci dakikada sakatlanan Erdal'ın yerine oyuna giren Ali Sinan, 2'nci yarıda İshak ve Bedirhan'a asist yaptı. Geçen hafta İzmir'de oynanan Bulvarspor randevusunda bu kez 23'üncü dakikada sakatlanan Enes'in yerine oyuna giren Ali Sinan Gayla, 73'üncü dakikada attığı golle 1-0'lık galibiyetin mimarı oldu.



