Karagümrük - Gençlerbirliği maçı sessiz sedasız!

Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 60'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise puanını 58 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Bandırmasporr'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 60'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise puanını 58 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Bandırmasporr'u konuk edecek.