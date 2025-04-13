Karagümrük - Gençlerbirliği maçı sessiz sedasız!

Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük - Gençlerbirliği maçı sessiz sedasız!
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13 Nisan 2025 17:55
Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 60'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise puanını 58 yaptı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Bandırmasporr'u konuk edecek.
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