Karagümrük - Amed Sportif: Sessiz düello

Fatih Karagümrük ile Amed Sportif arasındaki ilk hafta mücadelesi golsüz sona erdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük - Amed Sportif: Sessiz düello
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11 Ağustos 2024 21:07
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 21:31
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Zorlu mücadelede Karagümrük'ün 2, Amed Sportif'in 1 isabetli şutu golle sonuçlanmadı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çorum ile karşılaşacak. Amed Sportif ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Dk. 83 Berkay Vardar), Dovedan (Dk. 76 Ömer Faruk Gümüş), Camacho (Dk. 83 Çağatay Kurukalıp), Ahmet Sivri (Dk. 69 Emirhan Delibaş), Baran Demiroğlu (Dk. 69 Moraes)

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie, Lourenço (Dk. 53 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Ömer Bayram (Dk. 53 Oktay Aydın), Assombalonga

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 33 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 78 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)

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