Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, sona erdi

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:00
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-288'
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-088'
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-186'
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-188'
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
17:00
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
19:30
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
18:00
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
18:00
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-058'
03 Ağustos
Sion-Lugano
17:30
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
17:30
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
1-028'
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
18:00
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
20:30
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
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1-257'
03 Ağustos
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17:30
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Soenderjyske-FC Nordsjaelland
1-157'
03 Ağustos
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17:00
03 Ağustos
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19:00
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
0-245'
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
18:00
03 Ağustos
Molde-Bryne
18:00
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
18:00
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
18:00
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
0-128'
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
18:30
03 Ağustos
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21:15
03 Ağustos
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18:00
03 Ağustos
Shamrock -Derry City
21:00
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
0-017'
03 Ağustos
Dundee FC-Hibernian
17:00
03 Ağustos
Celtic-St. Mirren
18:30
03 Ağustos
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22:00
04 Ağustos
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04 Ağustos
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18:00
03 Ağustos
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17:00
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17:00
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18:30
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Maritimo-Nacional
19:00
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Sudtirol-Verona
19:30
03 Ağustos
SSC Napoli-Brest
20:00
03 Ağustos
Real Oviedo-Helmond
20:00
03 Ağustos
Girona-Wolves
21:00
03 Ağustos
FC Porto-Atletico Madrid
21:00
03 Ağustos
Bournemouth-West Ham United
21:00
04 Ağustos
M. United-Everton
00:00
04 Ağustos
SSC Napoli-Casertana
11:00
03 Ağustos
Dalian Yingbo-Qingdao Hainiu
2-0
03 Ağustos
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03 Ağustos
Shenzhen Peng City-Zhejiang Professional
1-157'
03 Ağustos
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1-0
03 Ağustos
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Chornomorets-Arsenal Tula
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18:00
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22:00
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22:00
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0-056'
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17:30
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Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, sona erdi

Türkiye Karate Federasyonu önderliğinde Rize'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası tamamlandı.

calendar 03 Ağustos 2025 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, sona erdi
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Rize'de Türkiye Karate Federasyonunca organize edilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonun organizasyonuyla Rize Yenişehir Spor Salonu'nda 1 Ağustos'ta başlayan şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'dan yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

Sporcular minik, yıldız, ümit ve gençler olmak üzere 4 kategoride mücadele etti.


Şampiyonanın son gününde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yaptığı açıklamada, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlayıp, eski Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a vefalarını göstermiş olduklarını söyledi.

Taşdemir, kentte daha büyük bir şampiyona organize etmek istediklerini ifade ederek, "Bu şampiyonaya yaklaşık 3 bine yakın sporcunun katılmasını planlıyoruz. Bu noktada dünyanın bütün ülkelerinden buraya sporcuların gelmesini temin etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise üç gün boyunca devam eden şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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