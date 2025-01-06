Karabağlı Juninho, Sevilla'ya doğru

Sevilla, Karabağ forması giyen Juninho'nun transferi için kulüp ile anlaşmaya vardı. Sevilla ile oyuncu arasındaki görüşmeler sürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Karabağlı Juninho, Sevilla'ya doğru
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06 Ocak 2025 20:46
Son güncelleme 06 Ocak 2025 20:47
La Liga ekiplerinden Sevilla'da transfer çalışmaları sürüyor. 

Brezilya basınına göre Sevilla, Azerbaycan'ın Karabağ FK takımında forma giyen Juninho ile görüşmelere başladı. 

Kulüp ile 5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan Sevilla, Juninho ile görüşüyor.

JUNINHO'NUN PERFORMANSI

28 yaşındaki Brezilyalı santrafor, bu sezon Karabağ formasıyla çıktığı 26 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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