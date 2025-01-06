Karabağlı Juninho, Sevilla'ya doğru

La Liga ekiplerinden Sevilla'da transfer çalışmaları sürüyor.



Brezilya basınına göre Sevilla, Azerbaycan'ın Karabağ FK takımında forma giyen Juninho ile görüşmelere başladı.



Kulüp ile 5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan Sevilla, Juninho ile görüşüyor.



JUNINHO'NUN PERFORMANSI



28 yaşındaki Brezilyalı santrafor, bu sezon Karabağ formasıyla çıktığı 26 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.