01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-1
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-2
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
4-0
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-0
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

calendar 02 Kasım 2025 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Filip Kostic ve 68. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti. Cremonese'nin tek golü ise 83. dakikada Jamie Vardy'den geldi.


SPALLETTİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

KENAN YILDIZ KADRODA YOK

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Cremonese ise 9. sırada konumlandı.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Torino'yu konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Pisa ile kozlarını paylaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.