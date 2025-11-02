İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi.Giovanni Zini Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikadave 68. dakikadakaydetti. Cremonese'nin tek golü ise 83. dakikada'den geldi.Bu sonuçla birlikte Juventus'un yeni teknik direktörü, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuzsakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Cremonese ise 9. sırada konumlandı.Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Torino'yu konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Pisa ile kozlarını paylaşacak.