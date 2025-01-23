Juventus, Muani'yi açıkladı!

Juventus, bir süredir gündeminde yer alan Randal Kolo Muani transferini resmiyete döktü.



İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Muani için yapılan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.



PSG'de sezonun ilk yarısında 14 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



