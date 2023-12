Jürgen Klopp: 'Ben böyle dominasyon görmedim'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 0-0 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"BÖYLE DOMİNASYON GÖRMEDİM"



Takımın her şeyi doğru yaptığını söyleyen Klopp, " Hemen hemen her şeyi iyi yaptık, sadece bir şeyi yapamadık, gol atamadık. Gol atmamız gerekiyordu. Bazı anlarda acele ettik ama oyunun yoğunluğunu çok beğendim. Herkes kazanmayı ne kadar istediğimizi gördük. Takım olarak kontrapresimiz iyiydi ve onlara hücum şansı vermedik. Manchester United'a karşı bu kadar dominant bir Liverpool hiç hatırlamıyorum. 7-0'da bile bu kadar değildi. Bu maç ise 0-0 bitti." dedi.



"M. UNITED BİZDEN İYİ HİSSEDİYORDUR"



Manchester United'ın 1 puandan memnun olduğunu söyleyen Klopp, " Muhtemelen bizden biraz daha iyi hissediyorlardır. 1 puan alabildik ve yolumuza devam ediyoruz. Beklediğim gibi bir maç oldu. Manchester United'ın savunma tutkusu çok yüksekti. Eğer gol atsaydık maçın dinamikleri değişecekti. Biraz açılacaklardı, risk alacaklardı ama hiçbir şey değişmedi. Manchester United gol yememek için her şeyini ortaya koydu." sözlerini sarf etti.

