Julius Randle en az birkaç hafta yok

New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın sağ omuz çıkığı nedeniyle en az birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Julius Randle en az birkaç hafta yok
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30 Ocak 2024 12:32
Son güncelleme 30 Ocak 2024 12:42
New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın sağ omuz çıkığı nedeniyle en az birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Randle'a çekilen ilk MR'da omzunda ciddi bir hasar görülmediği ve Knicks yıldızının ameliyata ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Randle bu sezon 24.0 sayı, 9.2 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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