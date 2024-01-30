New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın sağ omuz çıkığı nedeniyle en az birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Randle'a çekilen ilk MR'da omzunda ciddi bir hasar görülmediği ve Knicks yıldızının ameliyata ihtiyaç duymayacağını söyledi.



Randle bu sezon 24.0 sayı, 9.2 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



