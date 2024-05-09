Jude Bellingham: "Biz asla ölmeyiz"

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham, Bayern Münih maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jude Bellingham: 'Biz asla ölmeyiz'
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09 Mayıs 2024 00:53
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında sahasında Bayern Münih'i yenip adını finale yazdıran Real Madrid'de yıldız oyuncu Jude Bellingham karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Bellingham'ın o açııklamaları:

"Ölüp, gömülmüş gibi göründüğümüz pek çok zaman oldu ama biz asla ölmeyiz. Soyunma odasında herkes 14. Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazandıklarını anlatıyor. 15'i nasıl kazanacaklarını konuşuyorlar. Real Madrid'de size rahat yok! Bu kadar çok maçı çevirmemizin bir sebebi var, o da bu taraftarlar. Size başka hiçbir şeyden alamayacağınız bir enerji veriyorlar. Wembley'de, Dortmund'a karşı, bu garip bir şey, inanamıyorum. Birmingham'da yedi yaşındayken böyle gecelerin hayalini kuruyordum."

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