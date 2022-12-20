Joshua King: 'Trabzonspor maçı için sabırsızlanıyorum'

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King, İstanbulspor'u eledikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamada bulundu.



King maç sonu açıklamasında hedeflerine devam ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, "2 asist yaptım, 1 gol attım. İyi bir maçtı. Ligde lideriz. Avrupa'da devam ediyoruz. Kupada tur atladık. Her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İşimizi yapıyoruz. İhtiyacımız olan galibiyetle soyunma odasına geri döndük." sözlerini kullandı.



King, Trabzonspor ile oynayacakları maça çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Fenerbahçe gibi harika bir kulübü bu büyük maçlar için geldim; Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi maçlar. Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.





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