Josef de Souza'ya sürpriz talip

Beşiktaş'ta, performansıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Josef de Souza, transferin gözdesi.



Siyah-beyazlılarla sözleşmesi bir sezon daha otomatik olarak uzayan Sambacı için Botafogo'nun Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Yönetim, Josef'in ayrılığına karşı çıkarken, Valerien Ismael de yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.



33 yaşındaki Josef de Souza, 2020-21 sezonunda Al Ahli'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.







