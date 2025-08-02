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Jose Mourinho'nun En-Nesyri kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Youssef En-Nesyri ile ilgili kararını verdi.

calendar 02 Ağustos 2025 12:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'nun En-Nesyri kararı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılması beklenen oyuncular için gelen teklifler değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon 30 gole ulaşmasına rağmen performansı yeterli bulunmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan Faslı golcü için Jose Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi.


Portekizli teknik adam, Youssef En-Nesyri'nin güçlü bulduğu özelliklerinden yeni sezonda yararlanmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezonun yaz transfer döneminde Sevilla'dan takıma katılan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkıp 30 gol atarken 7 de asist yaptı.

Faslı golcü, sarı-lacivertliler için önemli bir skor katkısında bulunmasına rağmen taraftarlardan yoğun tepki alınca gelen tepkilere anlam veremediğini yakın çevresine anlatmıştı.


 
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