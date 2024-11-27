Jose Mourinho: 'Komik bir durumla karşı karşıyayız'

Slavia Prag teknik direktörü harika bir iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım ve iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor." dedi.



Daha sonra söz alan Fred ise " Zor bir maç olacağını biliyoruz, kazanmak için oynayacağız. Zor bir takım ama kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"15 OYUNCUYLA BURAYA GELDİK, ZATEN 10'U SAHADA"



Sakat oyunculara değinen Mourinho, "Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadıklarımız, sakatlığı olanlar, cezalı olanlar... Bazı oyuncularımız da sakatlıktan yeni çıkmış durumda. Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular her şeylerini verecekler, eminim." sözlerini sarf etti.



"Rakibin en tehlikeli oyuncusu kim?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, " Buna cevap vermem çünkü bir anlamı yok. Önemli olan oyuncu değil, takım. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Tempolu ve fiziksel bir takım. Karşılaşması kolay bir takım değiller." diyerek sözlerini noktaladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Slavia Prag maçı öncesi konuştu.Zor bir maç olacağını söyleyen Mourinho,