Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı!

Jose Mourinho, kendi Instagram hesabından Galatasaray-Adana Demirspor maçından bir görüntü paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı!
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09 Şubat 2025 20:46
Son güncelleme 09 Şubat 2025 20:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından Galatasaray-Adana Demirspor maçından bir paylaşım yaptı. 

Sarı-lacivertli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile kazandığı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Portekizli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

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