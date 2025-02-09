Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından Galatasaray-Adana Demirspor maçından bir paylaşım yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-lacivertli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile kazandığı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.
Portekizli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.
Sarı-lacivertli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile kazandığı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.
Portekizli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.