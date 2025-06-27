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Jorge Jesus'a sürpriz teklif!

Al Nassr, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'a resmi teklifte bulundu.

calendar 27 Haziran 2025 23:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus'a sürpriz teklif!
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Al Nassr, yeni teknik direktörü için arayışlarına devam ediyor.

Arriyadiyah'ta yer alan habere göre, Al Nassr, Al Hilal'den ayrılan Jorge Jesus ile temasa geçti ve Portekizli teknik adama resmi teklifini sundu.

7 MİLYON EURO


Al Nassr'ın, Jorge Jesus'a 7 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamın 70 yaşındaki teknik adamın geçen sezon Al Hilal'den kazandığının yarısı olduğu belirtildi.

CEVAP BEKLENİYOR

Al Nassr, Jorge Jesus'a sunduğu bu teklifin ardından Portekizli teknik adamdan cevap beklemeye geçti.

2023'ten 2025'e kadar Al Hilal'i (İkinci dönemi) çalıştıran deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan ekibinin başında 99 maçta 80 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Jesus, Al Hilal'deki ikinci döneminde toplam 4 kupa kazandı.


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