Jorge Jesus'a sürpriz teklif!

Al Nassr, yeni teknik direktörü için arayışlarına devam ediyor.Arriyadiyah'ta yer alan habere göre, Al Nassr, Al Hilal'den ayrılan Jorge Jesus ile temasa geçti ve Portekizli teknik adama resmi teklifini sundu.Al Nassr'ın, Jorge Jesus'a 7 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamın 70 yaşındaki teknik adamın geçen sezon Al Hilal'den kazandığının yarısı olduğu belirtildi.Al Nassr, Jorge Jesus'a sunduğu bu teklifin ardından Portekizli teknik adamdan cevap beklemeye geçti.2023'ten 2025'e kadar Al Hilal'i (İkinci dönemi) çalıştıran deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan ekibinin başında 99 maçta 80 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Jesus, Al Hilal'deki ikinci döneminde toplam 4 kupa kazandı.