Jonas Svensson: 'Bence Süper Lig çok eğlenceli'

Geçtiğimiz sezonun devre arasında yolu Beşiktaş 'la kesişen Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, Aslında Gazetesi Spor Müdürü Çağlar Aslan'la gerçekleştirdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu."Açıkçası çok iyi bir hazırlık dönemi yaşıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ağır ama iyi antrenmanlar yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi. Yeni takım arkadaşlarımız var. Hepimiz şu anda çok motive haldeyiz. Yeni bir sistem üzerine çalışıyoruz. Gelecek sezon için de ben çok umutluyum.""Kendisi geçmişte çok önemli bir futbolculuk kariyerine sahip. Hocamız da bir bek oyuncusuydu. Bu konuda çok şanslıyım ve ona çok fazla saygı duyuyorum. Takım olarak da onunla çalışma şansı bulduğumuz için mutluyuz. Aramızdaki iletişim gerçekten çok iyi. Ofansif oynamayı seven, topu yerde tutmayı seven bir oyun stili var.""Takımımıza önemli kariyerlere sahip oyuncular katıldı. Bize fazlasıyla kalite ve tecrübe katacaklar. Kariyerlerinde çok fazla şey kazanmış ve başarmış oyuncular. Bize çok şey katacaklardır. Geçen sezona değinmek gerekirse kötü performans gösterdiğimizi biliyoruz. Her ne kadar sezonu kupa kazanıp tamamlamış olsak da genel anlamda taraftarımızı mutlu ettiğimizi söyleyemem. Ancak bu sezon daha fazla gelişim göstererek kendimizi affettireceğiz."Öncelikle hakemlere çok saygı duyuyorum bunu söylemem lazım. Video yardımcı hakem konusuna gelince benim fikrim başta bu konunun aslında daha iyi gittiği ama şu an için emin değilim. Halen garip kararlar çıkabiliyor ve bu kararları almaları uzun sürebiliyor. Bu da futbolun kalitesini olumsuz etkiliyor."Bu ülkede yaşamak harika. Adana'daki 2,5 yılımın ardından sonra şu an İstanbul'dayım. Ancak en önemlisi Beşiktaş formasını giydiğimden dolayı çok gururluyum. Bu özel kulübün bir parçası olmaktan dolayı, bu özel taraftarların önünde oynamaktan dolayı çok mutluyum. Benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.""Süper Lig bana eğlenceli geliyor. Seyirciler için de keyifli olduğuna inanıyorum. Çok sayıda golün olduğu ve ofansif futbolun oynandığı bir lig. Hollanda liginde de oynadım. Orada da benzer bir futbol oyun oynanıyor. Dediğim gibi Türk futbolu eğlenceli ve keyif alınabilecek bir seviyede. Zaten futbol da böyle oynanmalı."O harika bir oyuncu ve çok da iyi bir kalbe sahip. Umuyorum çok başarılı bir kariyeri olacaktır. Büyük ve önemli bir potansiyeli var. Bunu da geliştirmek için çok çalışıyor. Ayrıca genç futbolcuları bu şekilde görmek çok değerli.Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Biz onlar için oynuyoruz, onlar için idman yapıyoruz, onları mutlu etmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonki motivasyonumuz taraftarlarımızı mutlu etmek. Onlar için başarılı bir sezon yaşamayı hedefliyoruz.