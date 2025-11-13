Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, 55 sayıyla sezonda en yüksek skorlu ikinci performansa imza atarak ekibinin Los Angeles Clippers'ı 130-116 mağlup etmesini ve üst üste altıncı galibiyetini almasını sağladı.
Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı atarak sezonun en yüksek skorunu belirlemişti. Jokic, Clippers karşısında bu performansı yakalayarak sezonun zirvesine ortak oldu.
Jokic maça inanılmaz bir başlangıç yaptı ve Denver'ın ilk çeyrekte bulduğu 39 sayının 25'ine tek başına imza attı. İkinci periyotta sekiz sayı kaydeden Sırp yıldız, üçüncü çeyrekte ise ritmi yeniden yükselterek 19 sayı attı. Son çeyreğin büyük bölümünde kenarda oturan Jokic, maçın sonunda üç sayı daha ekleyerek gecesini tamamladı.
Toplamda 18/23 saha içi isabeti bulan Jokic, 6 asistle triple-double'a bir kez daha yaklaşırken, bu sezonki altı triple-double ile ligin lideri konumunda bulunuyor. Jokic ayrıca 6/5 üçlük isabeti ve 16/14 serbest atış isabetiyle kusursuza yakın bir hücum performansı sergiledi.
Clippers cephesinde James Harden 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi oldu. Harden serbest atış çizgisinde 10'da 10 yaptı. Ancak Los Angeles ekibi, karşılaşma öncesinde büyük bir darbe aldı: Bradley Beal'ın kalça kırığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.
Takım zaten Kawhi Leonard'dan da yoksundu; yıldız forvet ayak ve bilek sakatlığı nedeniyle sahada yer alamadı. Yedekten gelen Jordan Miller kariyer rekoru kırarak 22 sayı kaydederken, Ivica Zubac da 18 sayıyla katkı verdi. Ancak Clippers üst üste altıncı mağlubiyetini alarak sezonda 3-8'e geriledi.
Clippers, Jokic'in ilk yarıdaki olağanüstü performansına rağmen oyunun içinde kalmayı başardı. İlk çeyrekte 10 sayı geriye düşen Los Angeles ekibi, ikinci çeyrekte oyunu tersine çevirerek farkı kendi lehine 10 sayıya kadar çıkardı ve devreye 68-63 önde girdi.
Ancak üçüncü çeyrekte Jokic yeniden kontrolü ele aldı. Sırp pivot, iki kez üst üste altı sayılık kişisel seriler yakalayarak Denver'ın momentumu geri almasını sağladı. Nuggets, son çeyreğe 106-90 üstünlükle girerek maçı kontrol altına aldı.
Gecenin diğer sonuçları:
Charlotte Hornets 111 – 100 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 124 – 113 Chicago Bulls
Orlando Magic 124 – 107 New York Knicks
Boston Celtics 131 – 95 Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers 130 – 116 Miami Heat
Houston Rockets 135 – 112 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 125 – 117 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 125 – 120 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 123 – 114 Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder 121 – 92 Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks 133 – 100 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı atarak sezonun en yüksek skorunu belirlemişti. Jokic, Clippers karşısında bu performansı yakalayarak sezonun zirvesine ortak oldu.
Jokic maça inanılmaz bir başlangıç yaptı ve Denver'ın ilk çeyrekte bulduğu 39 sayının 25'ine tek başına imza attı. İkinci periyotta sekiz sayı kaydeden Sırp yıldız, üçüncü çeyrekte ise ritmi yeniden yükselterek 19 sayı attı. Son çeyreğin büyük bölümünde kenarda oturan Jokic, maçın sonunda üç sayı daha ekleyerek gecesini tamamladı.
Toplamda 18/23 saha içi isabeti bulan Jokic, 6 asistle triple-double'a bir kez daha yaklaşırken, bu sezonki altı triple-double ile ligin lideri konumunda bulunuyor. Jokic ayrıca 6/5 üçlük isabeti ve 16/14 serbest atış isabetiyle kusursuza yakın bir hücum performansı sergiledi.
Clippers cephesinde James Harden 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi oldu. Harden serbest atış çizgisinde 10'da 10 yaptı. Ancak Los Angeles ekibi, karşılaşma öncesinde büyük bir darbe aldı: Bradley Beal'ın kalça kırığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.
Takım zaten Kawhi Leonard'dan da yoksundu; yıldız forvet ayak ve bilek sakatlığı nedeniyle sahada yer alamadı. Yedekten gelen Jordan Miller kariyer rekoru kırarak 22 sayı kaydederken, Ivica Zubac da 18 sayıyla katkı verdi. Ancak Clippers üst üste altıncı mağlubiyetini alarak sezonda 3-8'e geriledi.
Clippers, Jokic'in ilk yarıdaki olağanüstü performansına rağmen oyunun içinde kalmayı başardı. İlk çeyrekte 10 sayı geriye düşen Los Angeles ekibi, ikinci çeyrekte oyunu tersine çevirerek farkı kendi lehine 10 sayıya kadar çıkardı ve devreye 68-63 önde girdi.
Ancak üçüncü çeyrekte Jokic yeniden kontrolü ele aldı. Sırp pivot, iki kez üst üste altı sayılık kişisel seriler yakalayarak Denver'ın momentumu geri almasını sağladı. Nuggets, son çeyreğe 106-90 üstünlükle girerek maçı kontrol altına aldı.
Gecenin diğer sonuçları:
Charlotte Hornets 111 – 100 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 124 – 113 Chicago Bulls
Orlando Magic 124 – 107 New York Knicks
Boston Celtics 131 – 95 Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers 130 – 116 Miami Heat
Houston Rockets 135 – 112 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 125 – 117 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 125 – 120 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 123 – 114 Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder 121 – 92 Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks 133 – 100 Sacramento Kings