Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, 55 sayıyla sezonda en yüksek skorlu ikinci performansa imza atarak ekibinin Los Angeles Clippers'ı 130-116 mağlup etmesini ve üst üste altıncı galibiyetini almasını sağladı.Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı atarak sezonun en yüksek skorunu belirlemişti. Jokic, Clippers karşısında bu performansı yakalayarak sezonun zirvesine ortak oldu.Jokic maça inanılmaz bir başlangıç yaptı ve Denver'ın ilk çeyrekte bulduğuimza attı. İkinci periyotta sekiz sayı kaydeden Sırp yıldız, üçüncü çeyrekte ise ritmi yeniden yükselterek 19 sayı attı. Son çeyreğin büyük bölümünde kenarda oturan Jokic, maçın sonunda üç sayı daha ekleyerek gecesini tamamladı.Toplamda 18/23 saha içi isabeti bulan Jokic,triple-double'a bir kez daha yaklaşırken, bu sezonki altı triple-double ile ligin lideri konumunda bulunuyor. Jokic ayrıcaüçlük isabeti veserbest atış isabetiyle kusursuza yakın bir hücum performansı sergiledi.Clippers cephesinde23 sayı,ribaund veasistle takımın en etkili ismi oldu. Harden serbest atış çizgisinde 10'da 10 yaptı. Ancak Los Angeles ekibi, karşılaşma öncesinde büyük bir darbe aldı:kalça kırığı nedeniyle sezonun geri kalanındaaçıklandı.Takım zatenda yoksundu; yıldız forvet ayak ve bilek sakatlığı nedeniyle sahada yer alamadı. Yedekten gelen Jordan Miller kariyer rekoru kırarak 22 sayı kaydederken, Ivica Zubac da 18 sayıyla katkı verdi. Ancak Clippers üst üste altıncı mağlubiyetini alarak sezondageriledi.Clippers, Jokic'in ilk yarıdaki olağanüstü performansına rağmen oyunun içinde kalmayı başardı. İlk çeyrekte 10 sayı geriye düşen Los Angeles ekibi, ikinci çeyrekte oyunu tersine çevirerek farkı kendi lehine 10 sayıya kadar çıkardı ve devreye 68-63 önde girdi.Ancak üçüncü çeyrekte Jokic yeniden kontrolü ele aldı. Sırp pivot, iki kez üst üste altı sayılık kişisel seriler yakalayarak Denver'ın momentumu geri almasını sağladı. Nuggets, son çeyreğe 106-90 üstünlükle girerek maçı kontrol altına aldı.Charlotte Hornets 111 – 100 Milwaukee BucksDetroit Pistons 124 – 113 Chicago BullsOrlando Magic 124 – 107 New York KnicksBoston Celtics 131 – 95 Memphis GrizzliesCleveland Cavaliers 130 – 116 Miami HeatHouston Rockets 135 – 112 Washington WizardsPortland Trail Blazers 125 – 117 New Orleans PelicansGolden State Warriors 125 – 120 San Antonio SpursPhoenix Suns 123 – 114 Dallas MavericksOklahoma City Thunder 121 – 92 Los Angeles LakersAtlanta Hawks 133 – 100 Sacramento Kings