Joe Worrall: "Hedefimiz kupa"

Beşiktaşlı futbolcu Joe Worrall, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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Joe Worrall: 'Hedefimiz kupa'
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19 Nisan 2024 22:23
Beşiktaşlı futbolcu Joe Worrall, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Joe Worrall yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir performans gösterdik. Ön alan baskımız netti. 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları yakalasaydık daha farklı olabilirdi." dedi.

Beşiktaş'taki performansına değinen Worrall, "Bu konu benim İçin bisiklet sürmeye benziyor. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum. Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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