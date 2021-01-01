Jerry West'ten NBA logosu itirafı!

NBA efsanesi Jerry West, NBA logosunun nasıl belirlendiğinin asıl hikayesini anlattı.



NBA, 1969 yılında logosunu tanıtmış olsa da, West sonradan verilen karara çok fazla katılmadığını belirtti.



"Getcha Popcorn Ready with T.O. & Hatch" isimli podcast'te yaptığı sohbette West, uzun süre önceki olay hakkında şu şekilde açıklama yaptı:



"Ligi pazarlamaya başlamak istiyorlardı, bu yüzden bir logo olması gerekiyordu. Beşi siyahi, biri beyaz toplam altı adam seçmişlerdi ve hepsinin yüzleri silinmişti.



Bunu kimse bilmiyordu, bu yüzden tamamen farklı biri de olabilirdi. Sonra beni seçtiler. Benim için haberim yoktu ama David Stern, 'Artık sensin, logo Jerry West'tir' demişti. Doğrusu hiç bilmek de istemiyordum, çünkü bence adil bir durum değil."



Kariyerinde oynadığı 14 sezonda da All-Star seçilmiş olan West, Los Angeles Lakers ile 27.0 sayı, 5.8 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarına sahip.



