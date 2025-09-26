Utah Jazz, kulüp tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen eski koç Frank Layden anısına bu sezon formalarında özel bir yama taşıyacak.Layden, 9 Temmuz'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.Jazz oyuncularının formalarının sol göğüs kısmında "FRANK" yazısı yer alacak. Ayrıca, 8 Ekim'de Houston Rockets'a karşı oynanacak hazırlık maçından itibaren oyuncular ve teknik ekip, ısınma formalarında "1" numaralı yuvarlak bir yama kullanacak. Jazz, 1989 yılında Layden onuruna 1 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.Layden, keskin zekâsı ve esprili kişiliğiyle tanınmasının yanı sıra teknik direktörlük ve yönetici kimliğiyle de kulüp tarihine damga vurdu. 1981-1989 yılları arasında Jazz'ı çalıştıran Layden, 277 galibiyet alarak kulüp tarihinde en çok galibiyet elde eden üçüncü koç oldu. Layden, 1984 yılında hem NBA Yılın Koçu hem de Yılın Yöneticisi ödüllerini kazanarak Jazz tarihinde bu unvanlara ulaşan tek isim olma başarısını gösterdi.