26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Jazz, efsane koç Frank Layden'ı formasındaki yama ile anacak

Utah Jazz, kulüp tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen eski koç Frank Layden anısına bu sezon formalarında özel bir yama taşıyacak.

Jazz, efsane koç Frank Layden'ı formasındaki yama ile anacak
Layden, 9 Temmuz'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Layden, 9 Temmuz'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Jazz oyuncularının formalarının sol göğüs kısmında "FRANK" yazısı yer alacak. Ayrıca, 8 Ekim'de Houston Rockets'a karşı oynanacak hazırlık maçından itibaren oyuncular ve teknik ekip, ısınma formalarında "1" numaralı yuvarlak bir yama kullanacak. Jazz, 1989 yılında Layden onuruna 1 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.


Layden, keskin zekâsı ve esprili kişiliğiyle tanınmasının yanı sıra teknik direktörlük ve yönetici kimliğiyle de kulüp tarihine damga vurdu. 1981-1989 yılları arasında Jazz'ı çalıştıran Layden, 277 galibiyet alarak kulüp tarihinde en çok galibiyet elde eden üçüncü koç oldu. Layden, 1984 yılında hem NBA Yılın Koçu hem de Yılın Yöneticisi ödüllerini kazanarak Jazz tarihinde bu unvanlara ulaşan tek isim olma başarısını gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
