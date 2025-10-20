20 Ekim
Jamie Carragher: "Salah yedek kalmalı"

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın deplasmanlarda oynanacak Eintracht Frankfurt ve Brentford maçlarında yedek kalması gerektiğini söyledi.

calendar 20 Ekim 2025 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jamie Carragher: 'Salah yedek kalmalı'
İngiltere Premier Lig'de milli araya kötü giden Liverpool'da kötü gidişat aradan sonra da devam etti. Liverpool, ara sonrası sahasında konuk ettiği Manchester United'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, bu maçın ardından Muhammed Salah ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Carragher, Salah'ın deplasmanlarda oynanacak Eintracht Frankfurt ve Brentford maçlarında yedek kalması gerektiğini söyledi.

"SALAH YEDEK KALMALI"

İngiliz futbol insanı, "Liverpool'un iki deplasman maçı var. Muhammed Salah'ın bu iki maçta da ilk 11'de yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Anfield'daki maçlarda her zaman ilk 11'de başlamalı çünkü Liverpool, iç sahada üstün olacak ve rakip ceza sahası çevresinde olacak. Salah, bu durumlarda çoğu zaman gol atıyor. Ancak deplasman maçlarında ve beklerinize yardım etmek için, Salah'ın ilk 11'de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki formuyla özellikle deplasman maçlarında ilk 11'de olmamalı." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 11 maçta süre bulan 33 yaşındaki Mısırlı yıldız, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
