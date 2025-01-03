James Rodriguez, İspanya'dan ayrılıyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Cadena Ser'de yer alan habere göre, Rayo Vallecano ve James Rodriguez, Kolombiyalı oyuncunun haziran 2025'te bitecek sözleşmesini feshetmek için görüşüyor.



James Rodriguez'in Rayo Vallecano'dan sonra kariyerine devam etmek istediği ve ülkesi Kolombiya'dan Junior FC'nin 33 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi.



Rayo Vallecano'da bu sezon 7 maçta süre bulan James Rodriguez, 1 asist yaptı.



