James Rodriguez, İspanya'dan ayrılıyor!

Rayo Vallecano, James Rodriguez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kolombiya'dan Junior FC, Rodriguez ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez, İspanya'dan ayrılıyor!
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03 Ocak 2025 19:20
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Cadena Ser'de yer alan habere göre, Rayo Vallecano ve James Rodriguez, Kolombiyalı oyuncunun haziran 2025'te bitecek sözleşmesini feshetmek için görüşüyor.

James Rodriguez'in Rayo Vallecano'dan sonra kariyerine devam etmek istediği ve ülkesi Kolombiya'dan Junior FC'nin 33 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi.

Rayo Vallecano'da bu sezon 7 maçta süre bulan James Rodriguez, 1 asist yaptı.

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