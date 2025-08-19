18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Jackson Muleka, Süper Lig'e geri dönüyor!

Konyaspor, Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kongolu forvet bugün Konya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

19 Ağustos 2025 01:35
Fotoğraf: X.com
Jackson Muleka, Süper Lig'e geri dönüyor!
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Konyaspor transferde de hız kesmiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yeşil-beyazlılar, Kongolu golcü Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'dan yıllık 1.2 milyon Euro kazanacak.

Muleka'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün (salı) Konya'ya gelmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan ekibinde toplamda 30 maçta süre bulan Muleka, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
