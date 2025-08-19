Jackson Muleka, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Konyaspor transferde de hız kesmiyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yeşil-beyazlılar, Kongolu golcü Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'dan yıllık 1.2 milyon Euro kazanacak.



Muleka'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün (salı) Konya'ya gelmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan ekibinde toplamda 30 maçta süre bulan Muleka, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.



