Jack Wilshere adım adım Luton Town'a

İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere'i bir numaralı aday olarak belirledi.



BBC Sport'un haberine göre, 33 yaşındaki Wilshere'ın, geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Matt Bloomfield'ın yerine geçmesi bekleniyor. Tarafların görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanabileceği bildirildi.



Luton'un listesinde Leyton Orient teknik direktörü Richie Wellens de yer alıyordu ancak Wilshere öne çıkan isim konumuna geldi.

Wilshere son olarak geçtiğimiz sezonun sonunda Norwich City'de geçici teknik direktör olarak görev almış, takımın başında iki maça çıkmıştı. Ancak kulüp daha sonra Liam Manning ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmıştı.Genç teknik adam, Arsenal altyapısında U18 takımını çalıştırmış, yaz aylarında ise kısa süreliğine U21 takımının başına geçmesi gündeme gelmişti.