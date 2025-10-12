12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Jack Wilshere adım adım Luton Town'a

İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town, teknik direktörlük koltuğuna Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere'i getirmeyi planlıyor.

calendar 12 Ekim 2025 16:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jack Wilshere adım adım Luton Town'a
İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere'i bir numaralı aday olarak belirledi.

BBC Sport'un haberine göre, 33 yaşındaki Wilshere'ın, geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Matt Bloomfield'ın yerine geçmesi bekleniyor. Tarafların görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanabileceği bildirildi.

Luton'un listesinde Leyton Orient teknik direktörü Richie Wellens de yer alıyordu ancak Wilshere öne çıkan isim konumuna geldi.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Wilshere son olarak geçtiğimiz sezonun sonunda Norwich City'de geçici teknik direktör olarak görev almış, takımın başında iki maça çıkmıştı. Ancak kulüp daha sonra Liam Manning ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmıştı.

Genç teknik adam, Arsenal altyapısında U18 takımını çalıştırmış, yaz aylarında ise kısa süreliğine U21 takımının başına geçmesi gündeme gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
