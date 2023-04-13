Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altay ile Altınordu karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Altınordu 2-1'lik skorla kazandı.



Altınordu, 46. dakikada Emircan Gürlük ile öne geçti. Altay bu gole, 54. dakikada Muhammed Naderi ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre bu 1-1 devam ederken Altınordu'da 90. dakikada sahneye çıkan Ali Özgün takımının maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı.



Altay'da Zeki Yıldırım 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Altınordu 29 puana yükseldi. Altay, 31 puanda kaldı.



Altınordu, gelecek hafta Adanaspor ile karşılaşacağı için doğrudan 3 puan alacak. Altay, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.





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