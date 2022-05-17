İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United ve Arsenal karşı karşıya geldi.St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle 2-0 kazandı ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi hayaline ciddi yara verdi.Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 55'te Ben White (kendi kalesine) ve 85. dakikada Guimaraes kaydetti.Bu sonuçla Arsenal 66 puanda kaldı ve ligin son haftası öncesi 5. sıraya geriledi. Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara aldı.. Newcastle ise 46 puana yükseldi.İngiltere'de son hafta Arsenal, kümede kalma hesapları yapan Everton'ı ağırlayacak. Tottenham ise küme düşen Norwich'e konuk olacak.