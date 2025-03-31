İtalya Serie A'da zirvenin uzağında kalan ve teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Sahasında konuk ettiği Genoa'yı Kenan Yıldız'ın golüyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip ilk 4 yarışı için iddiasını sürdürdü.
REKORA ORTAK OLDU
Maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Golden dolayı mutluyum. Biz bir takımız ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz, galibiyetten dolayı mutluyuz. Tudor yeni bir enerji getirdi ama aynı zamanda Thiago Motta'ya da teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Kenan Yıldız ayrıca Serie A'da 3 puanlı sisteme geçilen dönemde Juventus formasıyla 20 yaş altında bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna da ortak oldu. Milli futbolcu, 7 golle Moise Kean'i yakaladı.
YILDIZ ARTIK DOKUNULMAZ"
Juventus'un galibiyeti sonrası Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında geniş yer buldu.
La Gazetta della Sport'ta yer alan haberin başlığı için, "Yıldız artık gerçek bir 10 numara" ifadeleri kullanıldı. Kenan Yıldız'la ilgili ayrıca, "Daha az sınır ve hayal gücü. Dehayı serbest bırakacak daha fazla hareket özgürlüğü. Bu gol, Yıldız'ın futbolunun reklamı niteliğinde" denildi.
NTV Spor'un aktardığı Sportmediaset'teki maç haberinde ise, "Kenan Yıldız'ın oyunu maçın kaderini belirledi. Ceza sahası içinde yaptığı harika vuruşla maçın kilidini açtı" ifadeleri yer aldı.
Tuttosport'uun bugünkü sayısında milli futbolcu için, "Yıldız artık dokunulmaz. Feda edilmemesi gerekiyor ve o, projenin merkezinde" ifadeleri kullanıldı.
İtalya'da gündem Kenan Yıldız: 'O artık dokunulmaz'
İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Genoa maçındaki performansına geniş yer ayırdı.
İtalya Serie A'da zirvenin uzağında kalan ve teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
- 14:20 Shaq: "LeBron, Lakers'ta heykeli hak ediyor"
- 14:19 Kleiman: "Jenkins'in görevden alınması oyuncuların değil, benim kararımdı"
- 14:01 Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Polonya'da avantaj peşinde
- 13:58 Jakub Mensik, Miami Açık'ta şampiyon oldu!
- 13:36 İtalya'da gündem Kenan Yıldız: 'O artık dokunulmaz'
- 13:34 Galatasaray'da tehlike çanları!
- 13:30 Galatasaray'da, Okan Buruk'un kararlarına tepkiler büyüyor!
- 13:20 Galatasaray'da Eriksen sürprizi!
- 13:15 Kemerburgaz'da 'özür' yemini
- 13:02 Derbideki kırmızı kartta, iki Polonyalı baş rolde!
- 13:01 Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!
- 12:53 Galatasaray'da Sterling yeniden gündemde!
- 12:29 Galatasaray'da 'kaza' geliyorum dedi
- 12:22 Galatasaray'da oyuncuların yeri değişti, sistem hata verdi!
- 12:19 Brunson saha içi çalışmalara başladı, hedefi playofflar
- 12:18 Knicks ekibi Tucker'ı serbest bıraktı, gelecekte dönüşü mümkün
- 12:17 Lonzo: "Curry, bu jenerasyonun en etkili oyuncusu"
- 12:16 Redick, L.A. yangınlarına değindi, Lakers'ı "15-20 yıl" çalıştırmak istiyor
- 12:16 Durant ayak bileğini burktu, bugün MR çekilecek
- 12:12 İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
- 11:57 Mourinho'dan derbi öncesi özel toplantı!
- 11:57 Serdal Adalı'dan derbi için özel prim!
- 11:51 Immobile'nin ayrılığı yakın: Derbideki neşter, iddiaları güçlendirdi!
- 11:41 Fenerbahçe yönetiminden prim sözü!
- 11:33 Galatasaray'da 'hedef maç' sendromu
- 11:24 Galatasaray'da "Ne alaka?" gündemi
- 11:20 Fatih Tekke: "Birlikte başaracağız"
- 11:20 Trabzonspor'un en büyük sorunu istikrar
- 11:15 Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk fiyasko
- 11:07 Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı!
- 11:06 Beşiktaş'ta namağlup şampiyonluk, zaferde büyük etken oldu
- 10:59 Gabriel Sara ortada yok
- 10:43 Okan Buruk: "Panik yapmaya gerek yok!"
- 10:42 Solskjaer'in neşteri, derbi zaferini getirdi!
- 10:36 Fenerbahçe'de kader haftası!
- 10:15 Urs Meier, Fenerbahçe derbisine de gelecek!
- 10:13 Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı!
- 09:54 Şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılır mı?
- 09:52 Serdal Adalı: "Fenerbahçe'yi de yeneceğiz"
- 09:44 Beşiktaş'ta motivasyon klibi işe yaradı!
- 09:33 Arthur Zico'dan Talisca övgüsü!
- 09:28 Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çifte kupa hayali
- 09:24 Beşiktaş'ı Portekizliler hayatta tutuyor!
- 09:20 NBA'de gergin gece! Pistons-Wolves maçında 5 oyuncu ve 2 koç atıldı!
- 08:47 Spor kulüplerinden Volkan Konak'a veda
- 23:56 Real Betis, derbide Sevilla'yı yendi!
- 23:45 Napoli'den Milan'a karşı geçit yok!
- 23:38 Lille, derbide Lens'i devirdi!
- 22:51 İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
- 22:35 Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
- 22:26 Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'ndan büyük başarı
- 22:22 Deniz Öncü, ABD yarışını tamamlayamadı
- 22:13 İsmail Kartal: "Daha önce görmediğim şeyler görüyorum"
- 21:55 Robert Lewandowski'nin hedefi 100 gol!
- 21:29 Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
- 21:11 Kenan Yıldız: "Kariyerimin en güzel gollerinden"
- 20:58 Inter, ligde seriye bağladı!
- 20:49 İsmail Kartal ligde ilk kez kaybetti!
- 20:24 Manchester City ikinci yarıda uyandı ve yarı finale yükseldi!
- 20:23 Borussia Dortmund, iki maç sonra kazandı!
İtalya'da gündem Kenan Yıldız: 'O artık dokunulmaz'
Real Betis, derbide Sevilla'yı yendi!
Napoli'den Milan'a karşı geçit yok!
Lille, derbide Lens'i devirdi!
Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
Robert Lewandowski'nin hedefi 100 gol!
Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
Kenan Yıldız: "Kariyerimin en güzel gollerinden"
Inter, ligde seriye bağladı!
Manchester City ikinci yarıda uyandı ve yarı finale yükseldi!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
-
2
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
-
3
Galatasaray'da "Ne alaka?" gündemi
-
4
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
-
5
Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk fiyasko
-
6
Arthur Zico'dan Talisca övgüsü!
-
7
Ancelotti, Arda Güler'in oyunundan memnun
-
8
Galatasaray için Abbosbek Fayzullaev açıklaması
-
9
Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
-
10
Inter, Taremi yerine Immobile'yi düşünüyor!