İtalya, Bosna - Hersek'e diş geçiremedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Milli Takımımızın Euro 21'deki rakiplerinden İtalya ile Bosna - Hersek karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada sessizliği bozan isim 57. dakikada Edin Dzeko oldu ve Bosna - Hersek'i öne geçirdi. İtalya golün ardından eşitliği yakalamaya çalıştı ve bu isteğini 67. dakikada Sensi ile gerçekleştirerek skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka bol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.



