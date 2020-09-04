İtalya, Bosna - Hersek'e diş geçiremedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Milli Takımımızın Euro 21'deki rakiplerinden İtalya, sahasında Bosna - Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya, Bosna - Hersek'e diş geçiremedi
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04 Eylül 2020 23:43
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Milli Takımımızın Euro 21'deki rakiplerinden İtalya ile Bosna - Hersek karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada sessizliği bozan isim 57. dakikada Edin Dzeko oldu ve Bosna - Hersek'i öne geçirdi. İtalya golün ardından eşitliği yakalamaya çalıştı ve bu isteğini 67. dakikada Sensi ile gerçekleştirerek skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka bol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.



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