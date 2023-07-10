İşte Nelsson'u isteyen takımlar

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Victor Nelsson, Avrupa ekipleri tarafından paylaşılamıyor. Danimarkalı futbolcu ile; Tottenham, Dortmund, Atalanta, Arsenal ve Sevilla ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Nelsson'u isteyen takımlar
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10 Temmuz 2023 23:41
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

NELSSON'UN TALİBİ ÇOK

Sarı-kırmızılı takımda adı Avrupa ekipleriyle en çok anılan isimlerden biri olan Victor Nelsson'un talipleri ortaya çıktı.

İngiltere'den Tottenham ve Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Atalanta ve İspanya'dan Sevilla 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

ERDEN TİMUR: "SOMUT TEKLİF VAR"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında yaptığı açıklamada birçok oyuncu için somut teklif aldıklarını ve bu isimlerden birinin de Nelsson olduğunu açıklamıştı.

GALATASARAY KOLAY BIRAKMAYACAK

Galatasaray, geçen sezon şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Nelsson'u kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı takım, başarılı futbolcusu için en az 25 milyon euro'luk gelir bekliyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

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