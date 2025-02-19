İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
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19 Şubat 2025 14:06
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.

Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde:






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