İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.
Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.
Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde: