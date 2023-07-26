İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Litvanyalı oyuncu Modestas Vorobjovas'ı renklerine bağladı.

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İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ı transfer etti
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26 Temmuz 2023 19:14
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Litvanyalı oyuncu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Romanya ekiplerinden Chindia Targoviste forması giyen Vorobjovas, 35 resmi maçta forma giyip 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Litvanya Milli Takımı'nda 2018 yılından bu yana forma giyen oyuncu, milli forma altında 28 maçta 1 gol kaydetti.

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