İstanbulspor'da Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Enver Sarıalioğlu'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor'da Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi
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06 Nisan 2024 22:23
Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor'un futbolcusu Enver Sarıalioğlu'nun ameliyat edildiği duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enver Sarıalioğlu, sponsorumuz Bahçelievler Memorial hastanesinde başarılı bir çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Ameliyat sonrası başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, oyuncumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce yeşil sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

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