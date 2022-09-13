İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. TED Spor Kulübünde düzenlenen toplantıya, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, turnuva direktörü Melis Yafe ile sporcular Koray Kırcı ile Radu Albot katıldı.



"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Tınaz, tamamen kendi imkanlarını kullanarak bu turnuvanın her zaman oynanmasını sağlayacaklarını belirtti. Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Feyyaz Bicak ise "Sporu ve sporcuları desteklemeyi, onların gelişimine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışımızın bir parçası olarak İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası gibi kendi alanında dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



74. KEZ DÜZENLENİYOR



Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İstanbul Challenger TED Open, bu yıl QNB Finansbank'ın katkılarıyla ve TED Spor Kulübünün ev sahipliğinde 74. kez düzenleniyor.



KAÇ MAÇ YAPILACAK?



İstanbul Challenger'da eleme turu, ana tablo ve çiftler olmak üzere 8 günde 3 set üzerinden toplam 74 müsabaka oynanacak. Ana tablo maçlarıyla devam eden organizasyon, 18 Eylül Pazar günü yapılacak tekler finaliyle tamamlanacak.





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