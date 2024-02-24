İsmet Taşdemir: "Maçın önüne hakemlerin geçmemesi lazım"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Maçın önüne hakemlerin geçmemesi lazım'
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24 Şubat 2024 20:17
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-1 kaybedilen Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

İsmet Taşdemir, iki takım için de önemli bir maç oynandığını vurguladı.

İki takımın da iyi mücadele ettiğine dikkati çeken Taşdemir, "Ama bu tip maçlarda hep şunu söylüyorum. Maçların önüne hakemlerin geçmemesi lazım. Geçen hafta Sakarya'da geçti, bu hafta bence burada da geçti. Dolayısıyla maçlardan sonra futbol konuşmamız lazım, oyunu konuşmamız lazım. Maalesef konuşamıyoruz çünkü kararlar net değil, doğru değil. Aynı kararlar bir yerde farklı başka bir yerde farklı oluyor. Bunlar biraz canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Buna da alışacağız artık mecburen. Çünkü alıştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Taşdemir, "Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Kazanmaya çalıştık, olmadı. Çorum Futbol Kulübünü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." dedi.

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