İsmail Kartal: "PlayStation'u yasakladım!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın önemli isimlerinden Osayi Samuel ile ilgili konuştu ve Nijeryalı futbolcuya PlayStation'u yasakladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'PlayStation'u yasakladım!'
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22 Ekim 2023 22:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşılaşmasının ardından Osayi Samuel'in performansıyla ilgili konuştu.

Kartal, Nijeryalı futbolcuya PlayStation'ı yasakladığını söyledi. İsmail Kartal, "Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak." dedi.

Öte yandan Hatayspor maçından sonra Fred ile birlikte röportaja gelen Osayi Samuel ise, "Hocamız oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.

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