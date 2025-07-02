İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı

Teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

calendar 02 Temmuz 2025 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı
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Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.

Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

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