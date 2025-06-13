İsmail Kartal'dan Alanyasporlu Hadergjonaj'a kanca!

Alanyaspor formasıyla geride kalan sezonda hem hücum hem de savunma yönüyle ön plana çıkan Florent Hadergjonaj, transfer piyasasında da adından söz ettirmeye başladı.



Hücumdaki etkinliği, çizgiye inerek yaptığı ortalar, ceza sahası koşuları ve duran top organizasyonlarındaki katkısıyla takımın en üretken oyuncularından biri haline gelen Hadergjonaj, artık Alanyaspor'un dışına da göz kırpıyor.



Edinilen bilgilere göre, İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.



İSMAİL KARTAL, PERSEPOLIS'E İSTİYOR

Kulübü gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda güçlendirmek isteyen teknik direktör İsmail Kartal'ın, Hadergjonaj'ı sağ bek rotasyonuna dahil etmek istediği öğrenildi.Persepolis yönetimi, Hadergjonaj için resmi temasa geçmeye hazırlanırken; Alanyaspor cephesinin, oyuncunun performansını dikkate alarak yüksek bonservis beklentisi taşıdığı ifade ediliyor.Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Kosovalı oyuncu 5 gol 5 asistlik katkı sağladı. (Akdeniz Manşet)