İsmail Karabilen, Merkezefendi'de kaldı

Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde İsmail Karabilen ile yeniden anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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İsmail Karabilen, Merkezefendi'de kaldı
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12 Temmuz 2024 14:42
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde 23 yaşındaki uzun forvet İsmail Karabilen ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Basketbol Kulübü olarak, değerli oyuncumuz İsmail Karabilen ile sözleşmemizi uzatma konusunda mutabakata vardık. İsmail Karabilen, önümüzdeki sezon da formamızla mücadele etmeye devam edecek" bilgisi verildi.

Denizli ekibinde Berke Aygündüz'ün de takımda kalacağı gelen haberler arasında.

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