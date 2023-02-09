İsmail Çipe: 'Ailem enkazdan çıktı, akrabalarımız içerde'

Galatasaraylı kaleci, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul'a getirdi.Babası, ablası ve yeğeninin kendisi yoldayken enkazdan çıktığını dile getiren İsmail Çipe, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "" diye konuştu.İsmail Çipe, 16 yaşındaki yeğeninin kalça kemiğinin kırık olduğunu ifade ederek, "" şeklinde konuştu.