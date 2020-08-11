Isla'dan Panathinaikos'a evet! İşte yeni maaşı

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya en cazip teklifin Panathinaikos'tan geldiği öne sürüldü.Şilili gazeteci Pablo Ramos'un haberine göre; Atin0a ekibi Panathinaikos, Isla'ya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 500 bin euro net ücret teklif etti. Mauricio Isla, bu teklife prensipte evet cevabını verdi ancak düşünmek ve son kararını vermek için biraz zaman istedi.Boca Juniors'un mütevazı teklifini geri çeviren ve Avrupa'da kalmayı tercih eden Isla'nın, özellikle İspanya'dan gelecek bir teklifi beklediği de vurgulandı.2017 ila 2020 arasında Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki Mauricio Isla, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 13 asist yaptı.