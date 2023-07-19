Inter Cuadrado'yu açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Inter Cuadrado'yu açıkladı!
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19 Temmuz 2023 23:16
Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina'da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus'un formasını 8 sezon boyunca giydi.

Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.

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