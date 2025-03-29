İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçe, güle oynaya kazandı'

Takvim spor yazarı İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Bodrum FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte İlker Yağcıoğlu'nun o yazısı;



"HİÇ DE ÖYLE OLMADI"



"Bodrumspor'un son 6 maçtaki performansı adeta tedirgin ediciydi. Her şeyden önce takım savunmasını iyi yapan ve 6 maçtır gol yemeyerek 14 puan toplayan bir Bodrum vardı sahada Fenerbahçe'nin karşısında. "Acaba Bodrum bu karşılaşmada Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilir mi?" sorusu mücadele öncesi akıllara gelmişti. Ama hiç de öyle olmadı."



"İKİ TARAFTA BU ÖNERİYİ KABUL EDERDİ"



"Maçın başında çok erken bir gol geldi. Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda kısa sürede rakipten topu almayı başardı. İlk yarıda ev sahibi Fenerbahçe kalesine bir kere geldi onda da penaltı atışından golü buldu. 1-1'in ardından gelen gollerle de maç aslında ilk devre bitmiş oldu. İkİ takıma da sorsalar "İlk devrenin sonunda maç bitsin mi?" diye iki tarafta bu öneriyi kabul ederdi...



"GÜLE OYNAYA 3 PUANA ULAŞTILAR"



"Bence Mourinho için olacak en iyi senaryo gerçekleşti.Hiç yorulmadan güle oynaya 3 puana ulaştılar. Önümüzdeki hafta oynanacak iki derbi öncesi hem farklı galibiyet hem de takımın hırpalanmaması hocayı mutlu etmiştir. Oyuncuların maçta yaptıklarına tek tek girmeye gerek yok. İki takım arasındaki kalite farkı çok açık ortada..."



