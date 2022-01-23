İlk yarı yorumları: Galatasaray - Trabzonspor

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor karşısında Alexandru Cicaldau'nun penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Maç çok tempolu geçti, 49 dakika nasıl gtçi hiç anlamadık. Trabzonspor'un şanssızlığı, bu hafta Galatasaray ile oynamaları. Önemli bir maçta, taraftarın da etkisiyle coşkulu başladılar. Trabzonspor muhtemelen Galatasaray'ın böyle başlayacağını biliyordu. Ancak Galatasaray sezonun en iyi ilk yarısını oynadı. Galatasaray hücumda biraz dikkatli olsaydı, ilk yarı 3-0 bitebilirdi. İlk yarı Galatasaray süper oynadı. Andreas Cornelius 5 kere topla buluşamadı.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray, Trabzonspor maçının ilk yarısında 3-0 yapamadıysa, bu Trabzonspor'un şansıdır. Galatasaray'ın kazandığı penaltı da net penaltı. Trabzonspor 3-4 haftadır top oynamıyor.



ÖNDER ÖZEN



Bu bir Galatasaray - Trabzonspor maçı! Galatasaray, son derece motive, agresif, yüksek tempoda presle başladı ve sindirdi. Ev sahibi olduğunu hissettirdi. Agresif ve yüksek baskılı oyunlar, tribünleri etkiler. Trabzonspor da 8+3. Trabzonspor'un orta sahası bu kadar geçirgen olduğu sürece lider gibi oynaması mümkün değil. İlk devrenin açık ara en etkili oyuncusu Emre Kılınç. Kıpır kıpır, hareketli, topu da iyi kullandı. Emre Kılınç, Galatasaray'ı 1 adım öne çıkardı.



METİN TEKİN



Tempo galip durumda. Dorukhan ve Berat ile olmuyor. Trabzonspor'un oyunu orta sahaya muhtaç. Nwakaeme 1 kez topla buluştu, Cornelius hiç. Santrforu pozisyona giremedi Galatasaray'ın. Trabzonspor çok etkisiz, Galatasaray çok etkili.



TÜMER METİN



Soğuk hava, hafif de kar yağışı harekete mecbur bıraktı oyuncuları. Trabzonspor'un favori göründüğü bir maçtı ama Galatasaray çok uzun zaman sonra dominant ilk saha oyunuyla devreyi tamamladı. Galatasaray, Trabzonspor'u oynatmadı. Trabzonspor, rakip sahada baskı yaparak iş çıkarması üzerine beklentim vardı ama formsuz Bakasetas, sallanan Nwakaeme ve Berat etkisiz.



GÜNTEKİN ONAY



İlk yarıda tek gol vardı. İlk 15 dakika yoğun baskı yaptı Galatasaray, Trabzonspor'u çıkarmadı. Trabzonspor oyunu dengelediği sırada gol geldi. İstekli, coşkulu, hareketli, seyirci desteğiyle iyi bir Galatasaray vardı. Trabzonspor istediklerini sahaya yansıtamadı. Berat ve Dorukhan'a yoğun baskı vardı. Bu da bağlantıyı kopardı. Galatasaray taraftarının görmek istediği Galatasaray bu.



TUGAY KERİMOĞLU



Agresif, yüksek tempoda, isteyen bir Galatasaray var. Orta sahada kalabalık kaldı Trabzonspor'a karşı. Yakın oynadılar bekler. Galatasaray adına işler doğru şekilde ilerliyor ama bunun ikinci yarısı ve Trabzonspor'un hamleleri var.



İLKER YAĞCIOĞLU



Ciddi olarak iyi oynadı Galatasaray. İstekliydiler. Emre Kılınç her pozisyonda vardı. Çok rahatsız etti Trabzonspor savunmasını. Kırılma anı olabilir, Uğurcan'ın kurtardığı enteresan top. Galatasaray adına ilk yarı her şey iyi gitti.



FEYYAZ UÇAR



Galatasaray'ın en büyük problemi skoru koruyamama. Galatasaray adına şans Peres, Denswil, Uğurcan sarı kartlı. Bu şekilde devam ederse, Galatasaray makus talihini değiştirebilir.





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