İlk yarı yorumları: Galatasaray 0-0 Alanyaspor

Galatasaray'ın evinde Alanyaspor ile oynadığı maçın 0-0 biten ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN



Kerem uzak köşeye nefis vurdu. Haftanın en iyi kurtarışlarından birini yaptı kaleci. Müthiş bir solla çıkardı.



Galatasaray, ceza sahası içi pozisyonu bulamıyor. Galatasaray şut ve kullandığı kornerlerle gol arıyor. 6 korner var, az sayı değil. Sadece Luyindama ve Nelsson'dan çok, korneri kullanan daha iyi kullanmalı. Piyango korner kullanılıyor.



Alanyaspor, ilk 5 dakika savunmada bekledi ve daha sonra oyuna ortak oldular. 1 tane pozisyonları var. Nelsson'a, Muslera'ya ve sonra üst direğe vurdu. Bir de Efecan kafayı auta vurdu.



Galatasaray'ın biraz daha ceza sahası varyasyonları yapması lazım.



Fatih Hoca, Necati Hoca ile görüşüyordu devrede. Diagne'nin Fatih Hoca'ya bir saygısızlığı olmuş ve kadro dışı kalmış galiba. Hoca düşünüyordur, Mustafa Muhammed'i mi sokayım, 4-4-2'ye mi döneyim. Kararsızlığı var. Bence minimum 1 değişiklik yapacak. Santrfor çıkarıp santrfor alırsa, kenarda santrforu kalmaz. Kafası bu yüzden karıştı bence. Çift santrfor mu, yoksa tek Mustafa mı? Başka santrforu yok Babel dışında.



Hocanın 1 hatası vardı, Nelsson'u solda kullanıyordu ama 4 gol yediler Kasımpaşa Trabzon'da. Bu kez Luyindama solda, Nelsson sağda oynuyor.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray'ın çözüm bulamadığı durumlar var. Emre Akbaba ve Taylan adam adama, Fatih ve Cicaldau adam adama, Umut ve Berkan da adam adama. Çok kapalı bir savunma var. Morutan yaratıcı oyuncu ama kenarda oynuyor. Galatasaray kale önü pozisyonu bulamadan devreyi bitirdi, bir de kale önü pozisyonu verdi. Oyun Alanyaspor'un istediği şekilde.



METİN TEKİN



Alanyaspor savunma anlayışıyla oynadı. İki net pozisyon üretti, bir pozisyon verdi. Alanyaspor kendine göre doğru oyunu oynuyor. Oyun Alanyaspor'un istediği gibi oynanıyor.



