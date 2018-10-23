Iker Casillas en iyileri açıkladı!

Avrupa futboluna uzun süre damgasını vuran Porto'nun tecrübeli kalecisi, dünyanın en iyi file bekçilerini açıkldı.Iker Casillas, Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak ve Barcelona'nın kalecisi Ander ter Stegen'i övdü.Konu hakkıdna açıklama yapan Casillas, "Dürüst olmak gerekirse şu an dünyanın en iyi kalecileri Oblak ve Stegen" ifadelrini kullandı.Porto ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Casillas, bu sezon 10 maçta 8 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.