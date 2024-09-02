Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Iğdır FK oldu.
Iğdır FK'nın golünü 31. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 83 dakikada Thuram kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Iğdır FK puanını 10 yaptı. Pendikspor 6 puanda kaldı.
Milli aranın ardından 1. Lig'de Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Pendik
Hakemler: Ali Yılmaz, Hasan Erdoğan, Mehmet Sıraç Akpınar
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Murat Akça (Dk. Berkay Sülüngöz), Welinton, Sequeira, Bekir Karadeniz (Dk. 82 Erdem Özgenç), Hasan Kılıç (Dk. 82 Burak Süleyman), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Enes Keskin (Dk. 66 Topalli), Eze, Sandro Lima
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 87 Alperen Selvi), Burak Altıparmak (Dk. 67 Marcos Silva), Lico (Dk. 46 Guima), Regattin, Niemann (Dk. 66 Thuram), Aleksic (Dk. 87 Catic)
Goller: Dk. 31 Regattin, Dk. 83 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Bekaroğlu, Dk. 33 Lico, Dk. 45+1 Burak Altıparmak, Dk. 88 Furkan Köse, Dk. 90+1 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)
Iğdır FK'nın golünü 31. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 83 dakikada Thuram kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Iğdır FK puanını 10 yaptı. Pendikspor 6 puanda kaldı.
Milli aranın ardından 1. Lig'de Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Pendik
Hakemler: Ali Yılmaz, Hasan Erdoğan, Mehmet Sıraç Akpınar
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Murat Akça (Dk. Berkay Sülüngöz), Welinton, Sequeira, Bekir Karadeniz (Dk. 82 Erdem Özgenç), Hasan Kılıç (Dk. 82 Burak Süleyman), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Enes Keskin (Dk. 66 Topalli), Eze, Sandro Lima
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 87 Alperen Selvi), Burak Altıparmak (Dk. 67 Marcos Silva), Lico (Dk. 46 Guima), Regattin, Niemann (Dk. 66 Thuram), Aleksic (Dk. 87 Catic)
Goller: Dk. 31 Regattin, Dk. 83 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Bekaroğlu, Dk. 33 Lico, Dk. 45+1 Burak Altıparmak, Dk. 88 Furkan Köse, Dk. 90+1 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)
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